Vidal-Inter, stavolta si! Apertura totale dal Barcellona: ecco le cifre

Vidal piace da mesi all’Inter, ma il Barcellona non l’ha lasciato partire nello scorso gennaio. In vista dell’estate, la situazione potrebbe variare sensibilmente. Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, infatti, il cileno potrebbe davvero lasciare i blaugrana

PUPILLO DI CONTE – L’Inter è a caccia di un centrocampista che abbia già vinto e Arturo Vidal sembra essere l’uomo giusto per Conte. Il Barcellona è pronto a dare il via libera per la partenza del centrocampista. I blaugrana hanno intenzione di liberarsi di un ingaggio pesante e vogliono fare cassa: lo cederebbero per una cifra tra i 10 e i 15 milioni. L’operazione potrebbe concludersi con o senza l’inserimento di Lautaro Martinez (qui le ultime sull’argentino) . Se ne riparlerà tra qualche settimana, ma la sensazione è che stavolta il cileno possa davvero vestirsi di nerazzurro.