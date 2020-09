Vidal-Inter, slittato anche oggi. Intreccio con Godin: ha una richiesta – Sky

Condividi questo articolo

Photo 166326065

Vidal all’Inter si farà, ma l’ufficialità è legata all’uscita di Godin direzione Cagliari. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto con Candreva al Genoa (vedi articolo), si è spostato sulle operazioni in entrata per i nerazzurri. Queste le sue parole durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

UNO FUORI PER UNO DENTRO – Arturo Vidal all’Inter si farà, ma c’è ancora da aspettare secondo Gianluca Di Marzio: «Anche oggi è slittato l’arrivo. Lo stiamo raccontando da diversi giorni: l’Inter prima vuole completare almeno un’uscita importante, che è quella di Diego Godin. Non è ancora andata in porto definitivamente, manca sempre qualcosina. Il Cagliari ha fatto tantissimo: ha l’accordo sugli anni di contratto e sull’ingaggio, l’ultimo ostacolo è una buonuscita che evidentemente Godin ritiene superiore rispetto a quanto l’Inter gli sta proponendo. Domani potrebbe essere un’altra giornata importante: se Godin va al Cagliari si definisce Vidal. Deve uscire un altro giocatore, magari sarà Antonio Candreva al Genoa. Oggi si è allenato per strada Vidal, vicino a casa sua».