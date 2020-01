Vidal-Inter, situazione si complica! Tempistiche si allungano: i dettagli – Sky

L’Inter insiste per Arturo Vidal, ma secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su “Sky Sport 24” la situazione si è addirittura complicata. Ora inserirsi per i nerazzurri diventa ancora più difficile. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

COMPLICAZIONI – L’Inter non molla Arturo Vidal, ma la situazione si è complicata: «L’Inter per Vidal sta trattando da diversi giorni, proverà a sbloccare la situazione ma il Barcellona non intende liberarlo e non ne fa una questione economica ma esclusivamente numerica. Ernesto Valverde ha già perso Arthur per infortunio e in mediana sono pochi in mediana. Vidal ha dimostrato di essere importante per il Barcellona. L’Inter però ci proverà ancora. Le tempistiche si prolungano per via della Supercoppa e dunque inserirsi per l’Inter diventa ancora più complicato ma se c’è anche solo un piccolo spiraglio ci proverà. Si sogna Christian Eriksen per giugno».