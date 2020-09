Vidal-Inter, si va avanti. Nerazzurri fiduciosi: la situazione – Sky

Suarez Vidal de Jong Espanyol-Barcellona

Arturo Vidal è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il cileno, una volta risolto il suo contratto con il Barcellona, partirà in direzione Milano per firmare con i nerazzurri. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”

FIDUCIA – Queste le ultime sulla situazione relativa ad Arturo Vidal: «Per Vidal si sta andando avanti. Oggi il cileno, così come Luis Suarez, non si è allenato con i compagni a Barcellona. Il cileno deve liberarsi dai catalani, l’Inter è molto fiduciosa e spera di far sbarcare presto il cileno alla corte di Antonio Conte».