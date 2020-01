Vidal-Inter, se il Barcellona dice no pronto il doppio colpo a centrocampo

L’Inter avrebbe un piano chiaro in caso di rifiuto da parte del Barcellona a cedere Arturo Vidal, una strategia che potrebbe far arrivare due centrocampisti

KESSIE ED ERIKSEN – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter non si farebbe trovare impreparata in caso di no irremovibile del Barcellona riguardo al trasferimento di Arturo Vidal in nerazzurro. A quel punto infatti Beppe Marotta avrebbe intenzione di mettere a segno ben due colpi a centrocampo. Uno potrebbe essere Franck Kessie dal Milan. Quest’ultimo potrebbe giungere nell’ottica di uno scambio con Matteo Politano. Il grande obiettivo però non sarebbe l’ivoriano, ma Christian Eriksen. Al momento il danese verrebbe trattato più per giugno che per adesso, ma tutto potrebbe presto cambiare. Nei prossimi giorni sarebbe in arrivo l’agente del giocatore in Italia per ascoltare l’offerta della società meneghina. Il Tottenham potrebbe dire sì ad un addio del calciatore per 20 milioni, cifra che potrebbe essere in parte coperta dal possibile inserimento nella trattativa di Matias Vecino. Situazioni dunque in evoluzione e a breve potrebbero avvenire sviluppi su vari fronti caldi.