Vidal, Inter rallenta per tre motivi! Colpo non piÃ¹ scontato: situazione

Vidal, Inter rallenta per tre motivi! Colpo non più scontato: situazione

La pista Arturo Vidal si starebbe raffreddando sia in chiave Juventus che Inter che non avrebbe intenzione di inserirlo nell’affare Lautaro Martinez con il Barcellona

FRASI – Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, parla così del futuro di Arturo Vidal all’interno dell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”. “Arturo Vidal si è detto felicissimo a Barcellona. Non lo ha fatto per caso: ha dimenticato d’un tratto le controversie con il club dell’inverno scorso, ha ristabilito il rapporto con il cambio di allenatore e Setién in panchina, non si considera più ‘in fuga’ dalla Catalogna. In queste settimane il suo nome è spuntato nuovamente tra quelli proposti alla Juventus nell’ambito dei dialoghi col Barça, ma la dirigenza bianconera vuole ringiovanire il centrocampo ed evitare ingaggi come quello di Vidal, ecco perché l’operazione non è stata approvata, confermata l’idea sull’affare già espressa a dicembre scorso quando il cileno era stato offerto“.

RALLENTAMENTO – Secondo Romano, il nome del centrocampista cileno del Barcellona non sarebbe più all’ordine del giorno nemmeno per l’Inter, tranne che in un caso. “E l’Inter? Lo voleva a tutti i costi a gennaio prima di virare su Eriksen, adesso non intende includerlo nell’operazione Lautaro Martinez. Vidal è considerato un discorso a parte, sempre gradito ad Antonio Conte ma per età e costi da non comprendere nell’affare che Inter e Barça stanno trattando per il centravanti argentino senza ancora aver raggiunto alcun accordo. Arturo piace ma a condizioni comode, l’Inter non ha più fretta avendo preso Eriksen, riscattando Sensi e puntando su Tonali come obiettivo estivo. Da qui nasce il rallentamento e l’apertura di Vidal a rimanere al Barcellona. Il suo ritorno in Italia è tutt’altro che scontato…“.

