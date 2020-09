Vidal-Inter, questione di ore. Sogno Kante, ma ora questa la priorità – TMW

Arturo Vidal Barcellona

L’Inter sarebbe in movimento sul mercato, con la possibile chiusura dell’affare Arturo Vidal in prima, seguito dal sogno Kante

SITUAZIONE – Dopo Aleksandar Kolarov, all’Inter dovrebbe arrivare anche Arturo Vidal. L’acquisto del centrocampista cileno dovrebbe essere solo questione di ore, secondo Niccolò Ceccarini. Il giornalista scrive all’interno dell’editoriale a sua firma su “TuttoMercatoWeb.com” che però il sogno del club nerazzurro sarebbe N’Golo Kante. Per il colpo dal Chelsea però servirebbe quantomeno due addii importanti. Uno molto probabilmente sarebbe Radja Nainggolan che vorrebbe tornare al Cagliari, ma ci sarebbe il problema stipendio da risolvere. Per Milan Skriniar invece per ora al momento non sarebbero giunte proposte, ma il PSG tra non molto potrebbe fare dei passi in questo senso.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com