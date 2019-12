Vidal all’Inter, spunta un nuovo problema da Barcellona. Ritardo o addio?

Vidal all’Inter rischia di non potersi completare in tempi brevi, come forse preferirebbe Conte. Il Barcellona rischia di essere in emergenza a centrocampo e questo potrebbe rimandare, o annullare del tutto, la partenza del cileno.

VIDAL-INTER, TUTTO FERMO? – “Il giocatore della prima squadra Arthur prosegue con il trattamento per risolvere i suoi problemi di pubalgia. Il tempo di recupero sarà di circa tre settimane”. Questo il comunicato ufficiale pubblicato poco fa dal Barcellona, che annuncia l’assenza per quasi tutto gennaio del centrocampista brasiliano. I catalani hanno appena venduto Carles Alenà al Real Betis (vedi articolo), e già quest’uscita poteva essere uno stop per Arturo Vidal. A Ernesto Valverde ora rimangono a disposizione solo Sergio Busquets, Frenkie de Jong e Ivan Rakitic, oltre al cileno: difficile pensare che la cessione possa andare in porto in pochi giorni. E l’Inter rischia di dover aspettare o virare su un altro obiettivo.