Vidal-Inter, Planes (ds Barcellona) conferma: “Fatti progressi! Lo ringrazio”

Condividi questo articolo

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è a un passo dall’Inter e la conferma arriva direttamente da Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona. Intervenuto in occasione della presentazione di Miralem Pjanic, il dirigente parla di progressi importanti e saluta il cileno. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da sport.es

CONFERMA – Arturo Vidal all’Inter, ci siamo. Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona, conferma l’imminente partenza del cileno: «Stiamo facendo progressi nella trattativa per la sua partenza. Colgo l’occasione per ringraziare Arturo per i due anni che ci ha concesso, è stato molto importante per il gruppo. Non è ancora chiusa la trattativa e non posso confermare le cifre. È ovvio che si tratta di un mercato restrittivo con poco movimento. Dobbiamo rimanere calmi ed essere consapevoli dei nostri obiettivi. E lavoreremo su questo».

Fonte: sport.es