Vidal-Inter, operazione non in dubbio. Si attende il Barcellona: i tempi – Sky

Arturo Vidal è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il cileno è in attesa di risolvere il suo contratto con il Barcellona. Poi partirà alla volta di Milano. Le ultime da Alessandro Sugoni per “Sky Sport”

NESSUN DUBBIO – Le ultime sulla situazione relativa ad Arturo Vidal da Alessandro Sugoni: «L’agente di Vidal, Fernando Felicevich, è al lavoro per liberare il calciatore dal Barcellona. L’accordo con il club blaugrana è legato soprattutto ai bonus passati che il club deve al calciatore cileno. L’ex Juventus e Bayern Monaco rinuncerà all’ultimo anno di contratto prima di legarsi poi all’Inter. L’operazione non è in dubbio, c’è da capire quando si concretizzerà. Antonio Conte aspetta con fiducia».