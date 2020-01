Vidal, l’Inter attende un OK da Barcellona. Il giocatore accetta – Sky

Vidal è pronto a trasferirsi all’Inter, ma attende l’OK del suo allenatore Valverde e non è così scontato che arrivi. Gianluca Di Marzio, dopo aver annunciato il probabile arrivo di Ashley Young del Manchester United (vedi articolo), ha parlato del centrocampista del Barcellona. Queste le sue parole da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ANCORA NOTIZIE – Gianluca Di Marzio si sposta su Arturo Vidal: «C’è una fase di standby. I contatti proseguono, con l’agente del giocatore che è in Italia e l’intermediario che sta seguendo l’asse fra Inter e Barcellona. Vidal è partito per la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, io credo che fino alla fine della Supercoppa di Spagna non ci saranno novuità in un senso o in un altro. Il rapporto tra Ernesto Valverde e Vidal è ai minimi termini, bisognerà vedere chi vince in questa guerra di nervi. Vidal spinge per andare via, tra l’Inter e il Barcellona ci sarebbe anche una formula di trasferimento. C’è da capire se Valverde darà l’OK per la partenza. Il giocatore ha detto che se lascia il Barcellona va all’Inter, da questo punto di vista non ci possono essere delle sorprese ma ci sta che il Barcellona decida di non venderlo più».