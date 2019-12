Vidal-Inter, oggi summit decisivo in sede Barcellona? Addio...

Vidal-Inter, oggi summit decisivo in sede Barcellona? Addio in un caso

Oggi sarebbe previsto un incontro negli uffici del Barcellona che potrebbe decidere il futuro di Arturo Vidal, obiettivo dell’Inter

INCONTRO – Infatti, secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, nella giornata odierna si dovrebbe tenere un faccia a faccia nel quartier generale del Barcellona. I protagonisti di questo incontro sarebbero l’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, e il segretario tecnico del club blaugrana. Al centro di questo summit ci sarebbe la questione riguardante il futuro del centrocampista cileno.

POSIZIONI – Quest’ultimo difatti sarebbe stanco di ricoprire un ruolo secondario nella rosa della squadra spagnola e dunque vorrebbe essere ceduto. Di parere diverso sarebbe la società catalana che riterrebbe ancora importante l’ex Juventus pur non essendo più una prima scelta di Ernesto Valverde. L’addio in direzione Inter potrebbe dunque essere accordato solo nel caso in cui i nerazzurri presentassero un’offerta considerata congrua dai vertici iberici.