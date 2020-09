Vidal-Inter molto avviata: nuovi contatti. Arriva gratis. Prima Kolarov

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è uno dei nomi più caldi per il mercato dell’Inter. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riporta Fabrizio Romano per SkySport24, ci sono stati nuovi contatti per portare avanti l’operazione. Come vi abbiamo riportato in giornata, regna ottimismo per la chiusura. Prima arriva Kolarov

ORE CALDE – In queste ore, l’Inter sta lavorando in maniera serrata con l’agente di Arturo Vidal per trovare un accordo per l’ingaggio: c’è grande fiducia. Ci sono stati ulteriori contatti nelle ultime ore e aumenta l’ottimismo. L’agente sta lavorando anche su un altro tavolo perché i nerazzurri hanno intenzione di prenderlo gratis: sta trattando con il Barcellona per liberarlo a costo zero. E’ ancora più avviata la trattativa per Kolarov che dovrebbe arrivare prima del cileno. Manca l’accordo per gli anni di contratto del terzino, ma l’affare è ai dettagli.