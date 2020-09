Vidal a Milano: ferma l’automobile e saluta i tifosi! Ora solo Inter

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è appena arrivato a Milano dove sta per iniziare la sua avventura con l’Inter. Il centrocampista è sceso dall’automobile appena sbarcato in Italia per salutare i giornalisti presenti e i suoi nuovi tifosi. Di seguito tutti gli ultimi eventi legati al centrocampista

ARRIVO A MILANO – Arturo Vidal è finalmente pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista è atterrato a Milano pochi minuti fa (qui i dettagli), dopo una lunga telenovela di mercato. Sbarcato in Italia, il calciatore è sceso dall’automobile su cui stava viaggiando per salutare i tifosi e i giornalisti presenti. Domani il Guerriero effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto con i nerazzurri.