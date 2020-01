Vidal-Inter, ma occhio al Manchester United: 20 milioni facili. Il Barcellona…

Vidal resta uno degli obiettivi principali per il mercato dell’Inter, ma non sarà facile portarlo a Milano. Il centrocampista non è certo di lasciare il Barcellona ed è finito anche nel mirino del Manchester United. Di seguito le ultime novità riportate dall’Express

AFFARE DIFFICILE – Si complica l’arrivo di Arturo Vidal per l’Inter, che non ha comunque intenzione di mollare. Intanto dall’Inghilterra aumentano i rumors sul pressing del Manchester United. Il cileno è accostato con forza ai Red Devils che non avrebbero problemi a investire i 20 milioni richiesti dal Barcellona. Vedremo se l’operazione si concretizzerà nelle prossime settimane, ma l’Inter ha un avversario in più per il calciatore.