Vidal Inter, liquidità urgente per Barcellona: Lautaro Martinez dimenticato?

Vidal Espanyol-Barcellona

Arturo Vidal potrebbe avvicinarsi sempre di più all’Inter, con il Barcellona che potrebbe virare da Lautaro Martinez a Memphis Depay

TWEET – Il Barcellona avrebbe necessità di liquidità per fare cassa in vista di colpi in entrata. Intanto, secondo Francesc Aguilar del Mundo Deportivo su Twitter, starebbe alleggerendo il peso degli ingaggi sul bilancio cedendo, tra gli altri, Arturo Vidal (all’Inter, ndr). Poi si dovrebbe passare alle vendite nel reparto attacco. In entrata potrebbe arrivare Memphis Depay invece che Lautaro Martinez (“hanno dimenticato l’accordo con lui?“), si chiede.