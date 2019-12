Vidal, Inter in attesa di notizie da Barcellona: ecco la data chiave

Vidal priorità dell’Inter sul mercato di gennaio, a maggior ragione dopo l’inserimento vincente della Juventus su Kulusevski. Secondo “Sky Sport” c’è una data decisiva per capire la posizione del Barcellona sulla cessione del cileno

PRIME ORE DEL NUOVO ANNO – Arturo Vidal è il nome in cima alla lista dell’Inter per il mercato di gennaio. In questo momento, la dirigenza nerazzurra è in attesa di capire cosa succederà tra il cileno e il Barcellona dopo la denuncia resa nota nelle scorse ore. C’è una data chiave per capire quale sarà la posizione del club catalano nei confronti del centrocampista. Il giocatore infatti rientrerà in Spagna il 2 gennaio. A quel punto si avrà un’indicazione più chiara in ottica mercato. Antonio Conte continua ad aspettare notizie per tornare ad avere a sua disposizione Vidal dopo i trascorsi alla Juventus.

Fonte: Sky Sport