Vidal, Inter in attesa. Barcellona “distratto”: pronta una strategia – Sky

Vidal, Inter in attesa. Barcellona "distratto": pronta una strategia

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Arturo Vidal è in partenza dal Barcellona. Il calciatore cileno non rientra nel progetto tecnico di Ronald Koeman. L’Inter, da tempo sulle tracce del giocatore, prepara l’affondo decisivo. Le ultime da Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

AFFONDO – L’Inter è in attesa di accogliere Arturo Vidal. Il club nerazzurro ha una strategia ben precisa: «I nerazzurri aspettano che Arturo Vidal parli con il Barcellona per risolvere il contratto che lo lega al club blaugrana e che scade nel 2021. Il club blaugrana, però, al momento è concentrato sulla questione Messi e finché non verrà risolta il resto delle situazioni in uscita rimane in stand-by».