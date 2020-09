Vidal-Inter, giorni decisivi: tiro alla fune con Barcellona – Marca

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal vorrebbe liberarsi dal Barcellona per poter firmare con l’Inter, ma ancora non avrebbe trovato l’accordo con il club blaugrana

PUNTO – Ancora non sarebbe stata raggiunta l’intesa tra Arturo Vidal e il Barcellona. Niente annuncio dunque da parte della società catalana che chiederebbe una cifra per cedere il cartellino del centrocampista. Il cileno invece vorrebbe liberarsi a zero per poi riabbracciare Antonio Conte all’Inter. Sarebbero dunque giorni decisivi, come sottolinea il sito di Marca. Tuttavia la trattativa tra il sudamericano e il club spagnolo non dovrebbe durare moltissimo, visto che nessuna delle parti vorrebbe prolungare troppo questa situazione.