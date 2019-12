Vidal, Inter e Conte sperano: diverse condizioni per il suo arrivo – GdS

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, è rientrato il piccolo problema avuto da Arturo Vidal con il Barcellona in occasione dell’allenamento alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. L’Inter e il suo tecnico Antonio Conte sperano ancora di poterlo avere a gennaio, ma ci sono prima diverse condizioni da soddisfare perché ciò accada.

TUTTO RIENTRATO – Delusione e nervosismo, questa la reazione di Arturo Vidal alla vigilia del Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Dopo aver saputo di non far parte dei titolari, come riportato nella giornata di ieri, il centrocampista cileno è rientrato negli spogliatoi invece di restare a tirare nella sessione volontaria programmata a fine allenamento dal tecnico Ernesto Valverde. Nessun abbandono dunque, così come nessuna lite e fatto ridimensionato.

CONDIZIONI – Antonio Conte vorrebbe il centrocampista cileno a gennaio per far fare il definitivo salto di qualità all’Inter, ma restano ancora tante condizioni da soddisfare prima che possa arrivare a Milano. Innanzitutto, la formula: come risaputo, l’Inter lo acquisterebbe soltanto in prestito con diritto di riscatto, ma a Barcellona vogliono soltanto la cessione. La cifra richiesta si attesta attorno ai 20-25 milioni di euro, necessari visto che i catalani devono rientrare di 150 milioni di euro entro giugno. A complicare le cose, inoltre, c’è la possibile partenza in prestito del giovane Alená in direzione Betis, che priverebbe dunque già Valverde di un centrocampista.