Vidal-Inter dipende dal futuro di Valverde? Kessie alternativa – SM

Condividi questo articolo

Secondo quando riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, nel servizio di Marco Barzaghi, l’Inter continua a tenere monitorata la situazione di Arturo Vidal. Il futuro del cileno potrebbe dipendere dalla posizione di Ernesto Valverde, secondo indiscrezioni a rischio al Barcellona. L’alternativa è lo scambio Politano-Kessie con il Milan

LA SITUAZIONE – Tanti i tavoli aperti nel mercato dell’Inter. Oltre alla situazione di Ashley Young (vedi qui gli aggiornamenti) e al sogno Christian Eriksen (vedi qui gli aggiornamenti), i nerazzurri continuano a tenere monitorata la situazione di Arturo Vidal, con sullo sfondo l’ipotesi di scambio tra Politano e Kessie con il Milan. Antonio Conte sogna il centrocampista cileno, in campo nella sconfitta del Barcellona contro l’Atletico Madrid in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa spagnola. Proprio il momento poco positivo dei blaugrana potrebbe avvicinare il centrocampista all’approdo a Milano.

VALVERDE A RISCHIO – Secondo diverse voci, infatti, la posizione di Ernesto Valverde sulla panchina del club catalano sarebbe a rischio. Il tecnico continua a fare muro alla partenza di Arturo Vidal, considerato una pedina fondamentale nonostante parta spesso dalla panchina in questa stagione. Ma la posizione poco salda sulla panchina del Barcellona potrebbe togliere peso all’opinione dell’allenatore, avvicinando il cileno all’approdo all’Inter. Qualora l’arrivo di Vidal non dovesse andare in porto, i nerazzurri potrebbero davvero concludere lo scambio con il Milan tra Frank Kessie e Matteo Politano.