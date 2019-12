Vidal-Inter, dibattito Barcellona: prezzo e precedente non giocano a favore

Condividi questo articolo

Arturo Vidal vorrebbe trasferirsi all’Inter del suo mentore Antonio Conte in quanto non si sente più importante al Barcellona, ma questo potrebbe non bastare

NO ADDIO A GENNAIO – Infatti, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, sia la segreteria tecnica del Barcellona che l’allenatore Ernesto Valverde vorrebbero trattenere Arturo Vidal fino al termine della stagione. Il motivo sarebbe l’esperienza del centrocampista da sfruttare nei big match. Allo stesso modo la pensano i compagni di squadra del cileno che starebbero facendo un’opera di persuasione sul cileno facendo leva sull’argomento conquista della Champions League, motivo per cui l’ex Juventus firmò con i blaugrana.

PREZZO – Ma non sarebbero tutto ciò i soli problemi sulla strada dell’Inter. Difatti, se da una parte ci sarebbe il management blaugrana a voler dire a un’eventualità buona offerta per Vidal, dall’altra ci sarebbero due aspetti da considerare. Uno sarebbe il costo fissato per il cartellino del giocatore ex Bayern Monaco, vale a dire 20 milioni di euro, solo 5 in meno rispetto a quanto pagato per il 32enne.

CASO RAFINHA – Un altro sarebbe il rifiuto ad accettare un possibile prestito con diritto di riscatto da parte del club nerazzurro. La società blaugrana si sarebbe infatti legata al dito la vicenda Rafinha. Allora il brasiliano venne preso dalla squadra meneghina con questa formula, ma non un gentlemen agreement. A loro dire, i dirigenti dell’Inter promisero alla controparte del Barcellona di riscattare il calciatore in caso di qualificazione in Champions League. Come è noto, questo non avvenne nonostante l’accesso alla massima competizione europea per club grazie anche al contributo fondamentale del calciatore di proprietà dei catalani.