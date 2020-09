Vidal-Inter, countdown partito! Conte lo vuole subito a disposizione

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Lo riporta Alessandro Sugoni, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato. L’Inter attende che Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, formalizzi l’addio al Barcellona. I nodi sul tavolo sono due (ne abbiamo parlato in questo articolo), ma il countodwn per accoglierlo a Milano è già partito

Le indiscrezione convergono: Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter! È solo questione di tempo, di ore per il giornalista di “Sky Sport” Alessandro Sugoni. Più ragionevole parlare di giorni, quelli che servono all’agente del cileno, Fernando Felicevich, per formalizzare l’addio al Barcellona. L’ex Juventus e Bayern Monaco lamenta alcune inadempienze contrattuali da parte del club blaugrana, ma i catalani sembrano piuttosto fermi sulla loro posizione. Ecco perché Vidal dovrebbe fare un sacrificio, in termini economici, prima di lasciare il Barcellona. Questo è quanto filtra dagli aggiornamenti delle ultime ore. Nell’ombra, preme il tecnico dell’Inter Antonio Conte, che vuole avere a disposizione il suo guerriero prima possibile. I nerazzurri, infatti, si ritroveranno al Centro Sportivo Suning domani. Ore di lavoro forsennate per il procuratore di Vidal, che cura anche gli interessi di Alexis Sanchez e che aveva aiutato proprio quest’ultimo a liberarsi (con modalità affini) dal Manchester United non più tardi di qualche tempo fa.

Fonte: Sky Sport