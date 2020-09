Vidal-Inter: cosa manca per la chiusura? I dettagli e le tempistiche – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Quando arriva Arturo Vidal? Tutti credono di saperlo, nessuno lo sa davvero. Le ultime sul cileno, che è in procinto di staccarsi dal Barcellona per abbracciare l’Inter e Antonio Conte

TELENOVELA – È ormai diventato il tormentone dell’estate: Arturo Vidal è molto vicino all’Inter, ma l’affare non riesce a decollare. Sono arrivate conferme dalla Spagna, sponda blaugrana (vedi articolo), e i nodi burocratici cominciano a sciogliersi. Il club nerazzurro, nello specifico, dovrebbe pagare un indennizzo economico (simbolico) per risolvere lo scontro tra il Barcellona e il cileno (QUI i dettagli). Va detto, però, che il contenzioso tra le due parti riguardava un importo superiore ai 2 milioni di euro. Ecco perché, secondo “Sky Sport”, l’Inter vorrebbe riconoscere al Barcellona qualche altro corrispettivo economico, di lieve entità, al raggiungimento di obiettivi legati alle prestazioni sul campo di Arturo Vidal. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo e ogni momento può essere buono per la svolta decisiva. Al tempo stesso, l’Inter sta cercando di sfoltire la rosa abbassando il monte ingaggi, ma il mercato in uscita sembra ancora piuttosto bloccato per tutte le squadre di Serie A.