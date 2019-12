Vidal-Inter, contatti costanti col Barcellona. Juventus c’è ma non preoccupa

Condividi questo articolo

Starebbe proseguendo la trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona su cui ci sarebbe anche la Juventus

LE ULTIME – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, l’Inter non starebbe mollando per Arturo Vidal. Infatti il club nerazzurro si terrebbe in contatto costantemente con il Barcellona. In questo senso varrebbe sottolineare il pressing del centrocampista cileno per tornare alla corte di Antonio Conte. Recentemente la Juventus si sarebbe fatta avanti per il giocatore, ma sarebbe stato solo per richiedere informazioni. Per questa ragione la società meneghina di sentirebbe assolutamente serena e in netto vantaggio sui bianconeri.