Vidal-Inter si fa, contatti col Barcellona fra i club. Kanté, richiesta folle

Vidal all’Inter si farà, ma bisogna ancora aspettare: a centrocampo invece da scartare Kanté. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto su Giroud obiettivo della Juventus (vedi articolo), è entrato nel vivo delle operazioni nerazzurre. Queste le sue parole durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

MOLTO SI MUOVE – Gianluca Di Marzio ha tante notizie: «Su Arturo Vidal intanto deve ancora arrivare a Milano. Arriverà, sarà un giocatore dell’Inter, però ancora non c’è stato l’OK definitivo del Barcellona sulla risoluzione del contratto. Peraltro Barcellona e Inter stanno lavorando, perché potrebbero trovare loro una soluzione per far sì che Vidal si liberi in maniera più veloce. I contatti sono sempre in corso, si sta lavorando minuto per minuto per chiudere l’operazione. Sugli altri nomi no: per N’Golo Kanté il Chelsea non accetta contropartite tecniche, fa una valutazione oggi di settanta-ottanta milioni di euro. È un’operazione che se l’Inter non completa delle cessioni importanti, come ha detto Piero Ausilio, non riesce a fare. C’è il nome di Emerson Palmieri, che piace sempre all’Inter, su cui oggi se n’è parlato a Castel Volturno, quartier generale del Napoli, con alcuni intermediari. Il Napoli lo tiene in considerazioni soltanto in prestito e qualora dovesse uscire Faouzi Ghoulam».