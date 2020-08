Vidal-Inter, contatti avviati: trattativa alla Sanchez? Tonali, accordo “freddo”

Sandro Tonali Brescia

Vidal torna prepotentemente di moda in casa Inter, stavolta con tutte le congiunture del caso a favore (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti nel corso dello speciale Calciomercato di “Sky Sport”, l’operazione potrebbe essere molto simile a quella per Sanchez. La pista che porta a Tonali al momento è “fredda”. Di seguito tutti i dettagli

CONTATTI – Arturo Vidal torna di moda in casa Inter, che ha già riallacciato i contatti con il suo agente: «L’Inter insegue da diversi anni Vidal e non c’erano mai state congiunture economiche vantaggiose. Ora il costo potrebbe essere irrisorio – afferma Luca Marchetti – , ma intanto i primi contatti con Fernando Felicevich li ha avuti. Ricordiamo che Felicevich è il procuratore di Alexis Sanchez e per Vidal l’Inter potrebbe mettere in piedi una trattativa molto simile».

ACCORDO FREDDO – L’Inter per Sandro Tonali ha già un accordo, che andrebbe però riscaldato visto il pressing del Milan: «L’Inter per Tonali un accordo lo aveva raggiunto, ma è almeno una settimana che questo accordo non viene riscaldato e quindi il Milan ne sta approfittando per cercare di superare l’Inter. Bisogna capire se c’è lo spazio per convincere Tonali e il Brescia, con cui il Milan non ha ancora parlato.

RIFIUTO – Per finire, Marchetti fa il punto su Cristiano Biraghi: «Ieri c’è stato un incontro in sede con la Fiorentina per rinnovare i prestiti di Biraghi e Dalbert, ma il club viola ha detto di no. Non è escluso che si possa continuare a parlare di Biraghi a Milano, anche perché ha delle questioni burocratiche vantaggiose per l’Inter. Avendo Dalbert dentro e non Biraghi, l’Inter o parla con la Fiorentina o con qualcun altro perché sulla sinistra c’è solo Ashley Young».