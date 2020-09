Vidal-Inter, ecco la conferma! Il Barcellona lo esclude dalla partita di oggi

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal all’Inter si completerà in questi giorni, di dubbi non dovrebbero essercene più. Come anticipato in mattinata (vedi articolo) il Barcellona non ha convocato il cileno per l’amichevole di oggi (ore 19) contro il Gimnàstic. Non c’è nemmeno Suarez, anche lui vicino alla Serie A ma con la Juventus.

LE SCELTE – Ronald Koeman non ha convocato Arturo Vidal per la partita amichevole che il Barcellona giocherà allo Johan Cruijff Stadium contro il Gimnàstic alle ore 19, e l’assenza del cileno fa capire come il trasferimento all’Inter sia ormai vicino. È la prima uscita stagionale dei blaugrana, dopo il caos estivo. Questi i convocati: Norberto Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Junior Firpo, Philippe Coutinho, Carles Aleñá, Francisco Trincao, Pedri, Riqui Puig, Ronald Araujo, Jorge Cuenca, Juan Miranda, Konrad de la Fuente, Ilaix Moriba. Fra i nomi appena segnalati non c’è nemmeno Luis Suarez, per il quale la settimana prossima potrebbe essere quella del trasferimento alla Juventus. Si attendono ulteriori novità su Vidal e l’Inter, dato che sempre da Barcellona si dice che potrebbe arrivare in Italia già oggi (vedi articolo).