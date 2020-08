Vidal-Inter, cileno tratta con il Barcellona: una richiesta. Contromossa?

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è ancora una volta il grande obiettivo in casa Inter, che ha incassato l’apertura dell’agente (vedi articolo). Luca Marchetti, nel corso dello speciale Calciomercato in onda su “Sky Sport 24”, fa il punto sulla trattativa. Di seguito tutti i dettagli

OBIETTIVO – Arturo Vidal è il primo nome in casa Inter, che ha già incassato una prima apertura dall’agente del cileno. Luca Marchetti fa il punto sulla situazione del cileno: «Vidal non è un ripiego, ma una necessità precedente che l’Inter ha messo sul tavolo perché ha comunicato al Brescia che avrebbe avuto bisogno di tempo per chiudere Sandro Tonali. Quindi ha comunicato che in questo momento non avrebbe avuto modo di chiudere perché concentrata su altri obiettivi».

TRATTATIVA – Vidal tratta con il Barcellona per cercare di liberarsi: «Vidal ha avviato la trattativa col Barcellona, che ha tanti problemi da risolvere in questo momento, tra i quali quello di Lionel Messi. Su Vidal la situazione è più serena ma comunque complicata. Il giocatore dovrebbe trovare un accordo con il Barcellona e vorrebbe strappare una buonuscita mentre il club, sapendo che c’è una squadra come l’Inter interessata, potrebbe chiedere i soldi del cartellino. Quindi è iniziata la trattativa Barcellona-Vidal. Nel frattempo l’agente Felicevich cercherà di trovare un accordo con l’Inter che di fatto lo sta seguendo da almeno due sessioni di mercato. Sull’esito non siamo molto pessimisti, è un’operazione che può chiudersi».