Vidal-Inter, cileno ha idee chiare! Doppio no a super offerte cinesi: le ultime

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da Fox Sports e riferito dal sito del Mundo Deportivo, Arturo Vidal avrebbe respinto due offerte vertiginose pervenutegli dalla Super League cinese. Il centrocampista cileno vorrebbe continuare a competere in Europa. In questo senso la sua scelta sarebbe l’Inter. Ricordiamo che già lo scorso gennaio il club nerazzurro era stato molto vicino al giocatore non riuscendo però a soddisfare le richieste economiche del Barcellona. Adesso però al calciatore resta un solo anno di contratto con il club blaugrana e sarebbe probabile un suo addio alla società catalana.