Vidal-Inter, si chiude: gli anni di contratto e l’accordo col Barcellona – Sky

Vidal-Inter, si chiude: gli anni di contratto e l'accordo col Barcellona

Arturo Vidal

Vidal all’Inter è ormai alle battute finali, soprattutto dopo che il Barcellona non l’ha convocato per l’amichevole di oggi col Gimnàstic (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, spiega come si concluderà l’operazione.

QUASI FATTA – Per Arturo Vidal all’Inter stavolta è davvero questione di poco tempo. Per tutta la settimana si è parlato di “prossime ore decisive”, ma adesso la trattativa è nella fase conclusiva. Il cileno stamattina si è allenato a Barcellona, ma Ronald Koeman l’ha escluso dai convocati per l’amichevole col Gimnàstic (ore 19). Un chiaro segnale di come sia in uscita, visto che non risultano problemi fisici o altre situazioni. Secondo Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, per Vidal i contatti fra Inter e Barcellona stanno proseguendo proprio in questi istanti, per arrivare a una rapida conclusione della trattativa. Si attende l’arrivo del giocatore a Milano, che darebbe ad Antonio Conte il rinforzo che forse chiede maggiormente. Per Romano, alla fine, si chiuderà a parametro zero, col cileno che si libererà e diventerà nerazzurro gratis. Con Vidal, una volta definita l’uscita dal Barcellona, l’Inter ha già raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2022: a breve anche la firma sul contratto.