Vidal-Inter, cessione imminente: un nodo da sciogliere con il Barcellona

Arturo Vidal

Ennesima conferma sul fatto che Arturo Vidal sia vicino all’Inter, anche al momento non sarebbe stata trovata l’intesa con il Barcellona

OSTACOLO – Arturo Vidal si avvicinerebbe sempre di più all’Inter, ma non sarebbe ancora fatta. Dalla Spagna non starebbero parlando di sbarco in Italia per il cileno. Infatti, secondo quanto riportato da Sport, il centrocampista cileno non volerà alla volta di Milano finché non ci sarà un accordo con il Barcellona per sciogliere il suo contratto. Su questo punto ci sarebbe distanza tra le parti. La via risolutiva potrebbe essere o l’addio del giocatore a zero o un’intesa simile a quella che ha portato Ivan Rakitic al Siviglia. In questo caso si è parlato di cessione a 1,5 milioni di euro.