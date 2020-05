Vidal-Inter? Possibile bis alla Juventus! Un altro per Lautaro Martinez

Condividi questo articolo

Vidal è stato più volte accostato all’Inter, ma il quotidiano catalano Sport non esclude un clamoroso ritorno del cileno alla Juventus. Per Lautaro Martinez ci sarebbe un altro giocatore da inserire in un’operazione a tre, col solito obiettivo di ridurre il cash da pagare per il Barcellona.

SCAMBI INFINITI – Così come l’altro quotidiano catalano, Mundo Deportivo (vedi articolo), anche Sport mette la Juventus in corsa per cedere i suoi giocatori al Barcellona. Ecco la prima pagina di oggi: “Doppio scambio. Il Barcellona è molto vicino a chiudere l’ingaggio di Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, in un’operazione di scambio senza precedenti per il club blaugrana. La Juventus sta trattando l’arrivo di Jean-Clair Todibo a Torino e di un secondo calciatore della rosa del Barcellona, che potrebbe essere Ivan Rakitic o Arturo Vidal. Il trasferimento di Nélson Semedo al Manchester City aprirebbe la porta a Lautaro Martinez. Joao Cancelo andrebbe all’Inter e servirebbe per ridurre il cartellino dell’attaccante”.