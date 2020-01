Vidal all’Inter? Il Barcellona pensa a un rientro per sbloccarlo – SM

Vidal potrebbe trasferirsi lo stesso all’Inter nella sessione di gennaio, nonostante l’infortunio di Arthur. Il centrocampista brasiliano starà fuori per qualche settimana, ma secondo quanto riporta “Sport Mediaset” c’è un forte interesse per un altro giocatore che potrebbe sostituire il cileno. Sarà lui a sbloccare la situazione?

SBLOCCATO? – Per Arturo Vidal il Barcellona potrebbe utilizzare una soluzione interna (vedi articolo), ma anche ricorrere al mercato di gennaio. Come riporta il giornalista Marco Barzaghi, in un servizio andato in onda durante “Sport Mediaset” su Italia 1, i blaugrana starebbero pensando di riportare alla base Dani Olmo, centrocampista spagnolo cresciuto nella cantera del club catalano e che si è messo in luce negli ultimi anni con la Dinamo Zagabria, con cui ha recentemente giocato la fase a gironi di Champions League (era nel girone con l’Atalanta). Il suo arrivo potrebbe essere visto come la chiave per sbloccare la cessione all’Inter del cileno, che nelle prossime ore dovrebbe rientrare a Barcellona. Per Dani Olmo, che a giugno ha vinto gli Europei Under-21 con la Spagna, di recente si è parlato anche di un interesse dei nerazzurri. Per Vidal l’offerta dell’Inter al Barcellona è di quindici milioni di euro più bonus, per un trasferimento a titolo definitivo.