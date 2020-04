Vidal-Inter, di nuovo: il Barcellona chiede Lautaro Martinez, la risposta

Condividi questo articolo

Vidal torna a essere nel mirino dell’Inter, secondo il quotidiano catalano Sport. Questa è la prima pagina del giornale di oggi, dove si spiega come il Barcellona vorrebbe includerlo nella trattativa per Lautaro Martinez: su quest’ipotesi arriva già la risposta.

NON UNO SCAMBIO – Ecco come apre il quotidiano catalano Sport, in edicola fra poche ore: “L’Inter e Arturo Vidal trattano. Il club italiano vuole acquistare il giocatore blaugrana, e il chileno potrebbe essere ceduto perché cerca di firmare un contratto lungo e con un gran progetto sportivo. Il Barcellona è aperto a una cessione e vuole includerlo nell’operazione per Lautaro Martinez, però l’Inter dice no per adesso. Prova soltanto il suo acquisto separato”.