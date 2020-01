Vidal-Inter, Barcellona ha deciso: le due conclusioni di Setien – Sport

Quique Setien, nuovo allenatore del Barcellona, avrebbe subito deciso sul futuro di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter, e non solo

CONCLUSIONI CHIARE – Secondo quanto riportato da Sport.es, ieri il nuovo allenatore del Barcellona, “Quique Setién ha discusso con l’area sportiva, guidata da Eric Abidal e Ramon Planes, con il CEO del club, Carscar Grau, e, naturalmente, con il presidente Josep Maria Bartomeu. Alla fine della giornata, sono state raggiunte due conclusioni chiare: non ci saranno partenze nel mercato invernale e non è escluso l’arrivo di un 9 per sostituire la lunga perdita di Luis Suarez“.

DUE SCELTE – Setien avrebbe quindi scelto: “In questo modo, la prima decisione che Quique Setién ha preso è quella di trattenere Arturo Vidal, che aveva un’offerta importante dall’Inter per lasciare il club blaugrana a gennaio. E la seconda è quella di seguire la pista nazionale e internazionale per vedere se c’è un centravanti con garantisca di poter coprire l’assenza di Suárez per i prossimi quattro mesi“.