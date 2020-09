Vidal-Inter, attesa per il giorno buono: ecco quando può essere – Sky

Per Vidal all’Inter si attende il giorno buono per l’annuncio ufficiale. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dopo il discorso su Nainggolan (vedi articolo) ha escluso che possa arrivare nelle prossime venti quattro ore.



ATTESA INFINITA – Continua a non esserci l’ufficialità di Arturo Vidal all’Inter. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio aggiorna su quando potrebbe essere il giorno giusto: «Non lo è stato oggi, credo che non sarà neppure domani. Anche se la risoluzione col Barcellona è lì lì: stanno trattando a oltranza per arrivare all’accordo. Appena risolverà col Barcellona, ripeto credo entro la settimana, arriverà a Milano per firmare il contratto».