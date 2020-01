Vidal, Inter attende Supercoppa di Spagna: rilancio in vista? – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, l’Inter continua il suo pressing sul Barcellona per Arturo Vidal. Smentito l’incontro con l’agente, per eventuali sviluppi bisognerà attendere la fine della Supercoppa spagnola – competizione nella quale sono impegnati proprio i catalani – in programma in Arabia Saudita e che terminerà domenica 12 gennaio.

OBIETTIVO DICHIARATO – La pista principale del mercato dell’Inter è e resta sempre una: Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per puntare allo Scudetto, così come da richiesta di Antonio Conte. Per l’affondo finale, però, si aspetta che i catalani giochino la Supercoppa di Spagna, in programma in Arabia Saudita; che vedrà i blaugrana in campo giovedì contro l’Atletico Madrid nella semifinale della competizione. In caso di successo, bisognerà attendere fino alla prossima settimana, dato che la finale è in programma domenica 12 gennaio.

VALUTAZIONE E OFFERTA – Smentite le voci di un incontro tra l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’agente del giocatore Fernando Felicevich, anche se quest’ultimo era effettivamente in Italia. La situazione in ogni caso è chiara da tempo: il Barcellona deve monetizzare e la valutazione che fa di Arturo Vidal è di 20 milioni di euro. L’Inter ne offre 12, con la disponibilità di arrivare massimo fino a 15. Un eventuale rilancio avverrà però, come sottolineato prima, dopo l’impegno dei catalani.