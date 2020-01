Vidal-Inter, arriva l’agente! Muro Barcellona: il faccia a faccia decisivo

Il futuro di Arturo Vidal è diviso tra Barcellona e Inter che presto incontrerà l’agente del centrocampista cileno per decidere come comportarsi

SITUAZIONE – Spiega questo Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo dedicato alla trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal: “Dentro o fuori. Molto presto. L’Inter è chiamata alla decisione definitiva sull’operazione Arturo Vidal che si fa sempre più complessa: il muro del Barcellona è altissimo, resiste perché il gol in zuccata non ha aiutato, anzi ha rafforzato la tesi dell’allenatore Ernesto Valverde che preferisce tenere con sé il cileno per esperienza e qualità piuttosto che puntare su troppi giovani (Alena ha salutato, Puig non è ritenuto pronto). Mentre la dirigenza del Barça avrebbe aperto alla cessione per fare cassa con un over 30, Valverde tiene duro e Vidal a suon di ottime prestazioni resta sempre più blindato dal Barcellona. Ma per l’Inter è il momento di decidere“.

AGENTE – Fabrizio Romano quindi prosegue: “In queste ore è previsto l’arrivo in Italia dell’agente del giocatore, Fernando Felicevich, l’entourage di Vidal sarà al gran completo per completare la questione legata al suo potenziale trasferimento. Arturo tornerebbe più che volentieri in Italia ma il Barça è un osso durissimo; l’Inter nel proprio ordine di idee prevede un’offerta da 12/13 milioni di euro, i catalani sono in totale disaccordo e la voglia di Arturo di tornare a lavorare con Antonio Conte non basta, al momento. Il faccia a faccia col procuratore servirà per chiarire cosa fare sul fronte Vidal in maniera definitiva altrimenti i nerazzurri prenderanno altre strade: più di un tentativo è stato fatto, una promessa a Conte da mantenere, ma nessuna follia soprattutto a fronte di un Barcellona rigidissimo. Sì, sono e saranno le ore della verità“.