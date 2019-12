Vidal, Inter apre a due scenari: le cifre dell’offerta e la concorrente – MD

L’Inter starebbe provando a stringere per Arturo Vidal e regalare così il centrocampista del Barcellona ad Antonio Conte

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Inter starebbe entrando nell’idea di alzare la posta, pur di ottenere il sì dal Barcellona per la cessione di Arturo Vidal. L’offerta del club nerazzurro potrebbe essere quindi di 25 milioni di euro subito a gennaio oppure a giugno con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La strada non sarebbe comunque in discesa per la squadra guidata dall’allenatore Antonio Conte in quanto ci sarebbe da battere una pretendente per il cileno. Si tratterebbe del Boca Juniors che sarebbe in pressing sul giocatore grazie al nuovo vicepresidente Juan Roman Riquelme.