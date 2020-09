Vidal-Inter a un passo! Svincolato dal Barcellona, Conte lo aspetta

Arturo Vidal

Vidal-Inter, ci siamo! Accordo trovato nella notte: Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” il centrocampista cileno avrebbe risolto il suo contratto con il Barcellona.

È FATTA – Arturo Vidal è pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. L’entourage del giocatore nella notte avrebbe trovato finalmente l’accordo con il Barcellona per svincolarsi e dunque volare a Milano per effettuare le visite mediche e successivamente la firma sul contratto. Il cileno si legherà all’Inter con un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Antonio Conte lo aspetta ad Appiano Gentile con il resto della squadra.

