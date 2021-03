Vidal: ora l’infortunio, poi lascia l’Inter? Il Betis ipotizza uno scambio

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal domani si sottoporrà all’intervento chirurgico in artroscopia per curare la sofferenza meniscale al ginocchio (vedi articolo). Secondo La Razon in Spagna, però, il centrocampista cileno a fine stagione potrebbe lasciare l’Inter: c’è il Real Betis sulle sue tracce.

RICHIESTO – La stagione di Arturo Vidal con l’Inter fin qui non è stata certo all’altezza delle aspettative, soprattutto quelle di Antonio Conte. Domani per il cileno è in programma un intervento chirurgico, che lo terrà fuori dai campi per circa un mese. Da metà aprile potrà tornare a dare una mano all’Inter, ma a quel punto mancheranno solo poche partite alla fine della stagione per conquistare i nerazzurri. Il Real Betis è interessato al giocatore e pensa di offrire William Carvalho come contropartita. Il portoghese è valutato venti milioni, ha ricevuto proposte da diverse squadre a gennaio ma senza raggiungere quella cifra. L’ipotesi, secondo La Razon, è di uno scambio o comunque una trattativa che includa i due cartellini. Al Betis Vidal troverebbe un suo connazionale, l’allenatore Manuel Pellegrini, e gli piacerebbe tornare in Liga.

Fonte: La Razon