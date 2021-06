Vidal in uscita, in Messico sicuri: contatti con un ex Inter per tentare il colpo

Vidal è uno dei tanti esuberi che l’Inter lascerà partire senza particolari problemi, ammesso che si trovi una soluzione che vada bene a tutti. In questo caso, a livello soprattutto contrattuale. In Messico – precisamente sul quotidiano El Universal – si parla della possibile trattativa con il Club America… di Solari

OPZIONE MESSICANA – Le voci che arrivano dal Cile su Arturo Vidal non sono confortanti, vista l’indagine per aver violato il protocollo dopo la positività al Covid-19 (vedi articolo). Ma in Sud America si parla anche del futuro calcistico del centrocampista cileno, in uscita dall’Inter. Ancora di più dopo l’addio di Antonio Conte, che difficilmente altrove chiederà il suo acquisto… Dove andrà Vidal? Il sogno di chiudere la carriera in Cile forse può aspettare, prima c’è tempo per una tappa intermedia. Si parla, infatti, del possibile approdo in Messico, sponda Club America. Vidal ha già parlato con Santiago Solari, ex centrocampista dell’Inter e attuale allenatore della squadra messicana. Una destinazione che, Vidal, sembra apprezzare. A riportarlo è il quotidiano messicano El Universal, che conferma quanto anticipato da Fernando Cevallos, giornalista – tra l’altro – dell’emittente beIN Sports. Dopo Milano, c’è Città del Messico nel futuro del centrocampista cileno dell’Inter? Attesi sviluppi nelle prossime settimane.