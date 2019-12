Vidal in pole per l’Inter, serve pazienza: il...

Vidal in pole per l’Inter, serve pazienza: il Barcellona va ammorbidito – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Vidal è il primo rinforzo a cui punta l’Inter. Si tratta col Barcellona, ma entro certi parametri.

NOME IN POLE – C’è Arturo Vidal in questo momento in cima alla lista dei pensieri dell’Inter per la mediana. Il club nerazzurro non ha fretta di chiudere l’affare perché sa che per provare a portar via il cileno da Barcellona c’è bisogno di tempo, diplomazia e… dell’opera di convincimento che il giocatore e il suo entourage dovranno fare con la dirigenza blaugrana, ma, se l’ex bianconero diventerà “agganciabile” a certe condizioni (il Barça che corteggia Martinez e Sensi verrà incontro ai nerazzurri?), sarà lui il prescelto. Restano comunque alcune variabili da tenere in considerazione e altri nomi sul tavlo che non possono essere scartati. Altri, magari, verranno aggiunti nelle prossime settimane perché il mercato di gennaio offre a volte soluzioni inaspettate e last minute.

OFFERTA FATTA – Prima di lasciare Barcellona per le vacanze, Arturo ha detto che del futuro si sarebbe occupato il suo agente, Felicevich. Il procuratore sta già tessendo la tela per il ritorno in Italia del suo assistito: ha incontrato i dirigenti dell’Inter e pare abbia ricevuto pure una telefonata… esplorativa da parte della Juventus. L’interesse nerazzurro sembra più concreto e l’idea di tornare a lavorare con Conte stuzzica non poco Vidal. L’Inter ha fatto sapere al Barcellona che è disposta a mettere sul tavolo un prestito con riscatto condizionato e fissato intorno ai 12-13 milioni. Considerato che Arturo a maggio compirà 33 anni, non si tratta di pochi soldi.

RESISTENZE – Bartomeu però chiede oltre 20 milioni ed è disposto a uno sconto solo se avrà un canale preferenziale per avere in futuro almeno uno tra Lautaro Martinez, Skriniar e Sensi. Lo stipendio di Vidal, che senza i bonus guadagna 5,5-6 milioni, non è considerato un problema insormontabile. Le richieste del Barça sì perché l’Inter ha dei parametri oltre i quali non vuole andare. Ecco perché aspetta che sia il cileno a forzare la mano e a ottenere un prezzo di favore. C’è bisogno di tempo.