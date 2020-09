Vidal in discesa, Inter convinta: si chiude a giorni. Resta un nodo – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Vidal resta una trattativa calda in casa Inter. Il cileno è in attesa del trasferimento in nerazzurro, ma prima deve trovare l’accordo definitivo con il Barcellona. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da Fabrizio Romano negli studi di SkySport24

GIORNI DECISIVI – E’ una situazione più semplice rispetto a Suarez-Juventus. Il contratto del cileno è meno impegnativo, l’Inter è convinta che sia solo una questione di giorni per portare Arturo Vidal in nerazzurro. Il problema resta quello relativo alla buonuscita per liberarsi dal Barcellona: i nerazzurri restano in attesa che l’agente Felicevich trovi l’intesa definitiva. La fiducia è tanta: il contratto è stato proposto al calciatore, i dettagli sono pronti a essere sistemati per chiudere.