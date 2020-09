Vidal in causa col Barcellona: ecco perché. Inter rigida su Nainggolan – Sky

Arturo Vidal

Vidal è ancora un calciatore del Barcellona per via di alcune vecchie questioni ancora non risolte. Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24 fa il punto sul mercato dell’Inter, che per il momento non fa sconti nemmeno per Nainggolan

ARTE DEL TEMPOREGGIARE – Il mercato nerazzurro è tutto fuorché in fermento, Gianluca Di Marzio conferma: «La Lazio in queste ore ha cercato di riattivare la pista Marash Kumbulla (Hellas Verona), abbandonata negli ultimi giorni dall’Inter come fatto per Sandro Tonali (Brescia). Intanto il Genoa spinge per Borja Valero, che ha lasciato l’Inter a parametro zero. Il mercato nerazzurro non è un problema perché è condiviso tra Antonio Conte e la società. Al tecnico interessa solo la comunicazione. Per questo Piero Ausilio è intervenuto a Rimini per chiarire che l’Inter non può fare determinate operazioni in questo momento. E quindi non si può parlare di obiettivo scudetto. Su Arturo Vidal non ci sono novità perché non si è ancora liberato. Prima deve risolvere una vecchia causa con il Barcellona, ballano 5-6 milioni di euro che vanno ancora risolti tra le parti. Intanto l’Inter resta rigida su Radja Nainggolan: niente prestito, chi lo vuole deve comprarlo, compreso il Cagliari». Per Di Marzio servirà un altro po’ di pazienza prima di vedere la risoluzione contrattuale del cileno.