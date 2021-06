“Tuttosport” ha intervistato Santiago Baños, presidente del Club America, formazione in cui Vidal ha detto di voler giocare. In Messico si stanno intensificando le voci di un possibile trasferimento, ma il numero uno del club chiarisce un aspetto che potrebbe complicare i piani dell’Inter

ESUBERO – Arturo Vidal è di fronte a un bivio: la stagione passata con l’Inter non è stata entusiasmante, e ora Simone Inzaghi non lo ritiene elemento centrale del suo progetto (vedi articolo). Il pesante ingaggio, tuttavia, potrebbe complicare i discorsi di cessione. L’ha confermato anche il presidente del Club America Santiago Baños, squadra in cui Vidal aveva detto di voler giocare, in un’intervista rilasciata al giornalista di “Tuttosport” Simone Togna: «Se stiamo trattando Vidal? Sicuramente parliamo di un calciatore molto forte. Ma non abbiamo avuto contatti con nessuno in tal senso. Non esiste la modalità per cui noi potremmo pagare tale trasferimento».

COSTOSO – Sui costi di un’eventuale operazione di acquisto di Vidal, dall’Inter, Santiago Baños si è espresso così: «C’è anche la mera questione del costo del cartellino. Magari l’Inter potrebbe non chiedere nulla (pur di liberarsi di un ingaggio pesante, ndr), ma in ogni caso l’operazione sarebbe troppo costosa per le nostre casse. Posso garantire che per i motivi elencati in precedenza, Vidal non giocherà con il Club America nella prossima stagione».

