Vidal, il piano B dell’Inter arriva sempre dal Barcellona? Il punto su Aleñá

L’alternativa ad Arturo Vidal potrebbe giungere comunque dal Barcellona, in quanto l’Inter avrebbe messo gli occhi anche su Carles Aleñá

VIDAL – L’Inter è ormai da molte settimane sulle tracce di Arturo Vidal. Chiudere per il centrocampista cileno sarebbe però molto difficile, anche perché, secondo la stampa spagnola, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo ad almeno 20 milioni di euro. Per questa ragione il club nerazzurro si sarebbe messo alla ricerca di possibili piani B.

ALTERNATIVE – Uno sarebbe Julian Weigl del Borussia Dortmund, di cui abbiamo parlato ieri. Un altro, a detta di MundoDeportivo.com, sarebbe Carles Aleñá.

PARTNER INCINTA – Tuttavia in questo caso potrebbe esserci un problema insormontabile per la società meneghina. Si tratterebbe della sua partner, attualmente incinta. Dunque sarebbe questo il motivo che spingerebbe il centrocampista iberico a non voler dire addio alla Spagna.

REAL BETIS – In questo momento infatti sarebbe in vantaggio il Real Betis nella corsa al 21enne che vede protagoniste, oltre all’Inter, anche Milan e Getafe. Potrebbero essere questi i giorni decisivi in quanto i Verderones starebbero intensificando i contatti con gli agenti del classe 1998 per convincerlo a trasferirsi tra le proprie fila. Situazione quindi in evoluzione, anche se presto potrebbero esserci sviluppi sul fronte Carles Carles Aleñá.