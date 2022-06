Vidal, il Boca fa sul serio: offerta ufficiale e chiusura a un passo!

Arturo Vidal è vicino a definire il suo futuro. Il giornalista argentino Leandro Aguilera ha fatto il punto sull’offerta ufficiale presentata dal Boca Juniors per il centrocampista dell’Inter.

OFFERTA UFFICIALE – Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, il club Xeneize ha presentato un’offerta ufficiale al centrocampista e la chiusura sarebbe già a un passo. Si tratta di una accordo per un totale di due anni: fisso fino al 31 dicembre 2023, con l’opzione di prolungare per un anno e mezzo.