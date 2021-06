Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il Besiktas ha preso una posizione ufficiale su Arturo Vidal. L’Inter vorrebbe liberarsi del suo ingaggio pesante

AI MARGINI – Il futuro di Arturo Vidal è ancora in bilico. L’Inter sta operando una politica di spending review, e per questo motivo, qualora dovessero arrivare offerte dignitose, il cileno potrebbe partire. L’ex Barcellona non ha mai negato di preferire mete esotiche per chiudere la carriera (vedi articolo).

DEFILATI – Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che il Besiktas piombasse su Vidal, ma il vicepresidente del club, Erdal Torunogullari, ha soffocato ogni indiscrezione, parlando a El Deportivo: «Onestamente non siamo interessati a Vidal in questo momento. Né abbiamo inviato alcuna offerta per il giocatore, come hanno pubblicato alcuni media. Non sappiamo da dove provenga la notizia».